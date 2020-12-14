"كم نفتقدك أيها العظيم".. عباس أبو الحسن يتذكر محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكر الفنان عباس أبو الحسن، الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

نشر "أبو الحسن" صورة من أحد أعمال محمود عبد العزيز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كم نفتقدك أيها العظيم الاستاذ محمود عبد العزيز ودوره التاريخي كعبد الملك زرزور . لا أعتقد ان اي ممثل تاني كان يقدر يملا الدور ده زيه . الف رحمة ونور عليك يا ملك او يا عبد الملك يا زرزور".

يُذكر أن محمود عبدالعزيز توفي 12 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض.