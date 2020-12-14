خالد النبوي يشكر جمهوره بعد تكريمه في حفل “نجم العرب”

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب الفنان المصري خالد النبوي، عن سعادته الكبيرة لتكريمه في مهرجان “نجم العرب”، بعد التصويت له من قبل الجمهور.

وقال “النبوي” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “تم تكريمي أمس عن مسلسل ممالك النار و مسلسل لما كنا صغيرين، بتصويت الجمهور العربي في حفل نجم العرب، بشكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربي على حبه و دعمه الكبير”.

أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان “نجم العرب” في أحد فنادق القاهرة والمهرجان يكرم سنويًا نجوم السينما والدراما والطرب والإعلام بناء على استفتاء واختيارات الجمهور العربي فقط واستثناء الجمهور المصري لذلك أطلق على الجائزة لقب نجم العرب وهذا يعني أن المهرجان يهدف إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيري خارج مصر وعلي نطاق الوطن العربي.