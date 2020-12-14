نيكول سابا: “السوشيال ميديا بقت للي يسوى واللي ما يسواش”

متابعة بتجـــــــــرد: انتقدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، الوضع السائد على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”. وقالت نيكول في تغريدتها: “بدك تكون تريندج وحديث السوشيال ميديا؟! طرقني نظرية أو اتحفني بمداخلتك أو بالحرى بسخافتك وبلاطتك”. وأضافت: “السوشيال ميديا للي يسوى واللي مايسواش”. وكانت نيكول سابا قد تطرقت منذ فترة إلى موضوع “لقاح كورونا”، فنشرت صورة أسد مكبل ويخضع لتصوير شعاعي وعلقت على الصورة قائلة: “برأيي عم بحطّوك قدام خيارين اضرب من بعض: ‏١- يا بتاخد اللقاح وبتموت (إذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية) ‏٢- يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته.. ‏انتو شو بتختاروا “.

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