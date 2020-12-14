بالصور – هكذا احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64

متابعة بتجـــــــــــرد: إحتفلت النجمة ماجدة الرومي بيوم ميلادها وسط اسرتها مساء الأحد، في أجواء متواضعة ولطيفة وخطفت الأنظار بملامحها الجميلة التي لم تتأثر بالعمر.

وشاركت “الماجدة” صورا من الحفل البسيط عبر موقع “تويتر” مع افراد من اسرتها الذين اجتمعوا حول طاولة مزينة بشرشف مؤقت للمناسبة وتم تحضير الحلويات بطريقة بسيطة وعفوية للاحتفال بميلادها الـ64.

وعلقت ماجدة على الصور قائلة: “وما بتكمل الفرحة الإ مع جمعة العيلة .. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع يوم ميلادها وعبروا عن حبهم الكبير لها من خلال تعليقاتهم المليئة بالحب، وتغزل العديد منهم بجمالها وقدرتها على المحافظة على ملامحها الجميلة وبشرتها الطفولية الصافية رغم تخطيها الستين ودون ان تشوه نفسها وتغيّر شكلها بعمليات التجميل.