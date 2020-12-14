بالصور – جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه ويتمنّى أن يصبح “جدو”

متابعة بتجـــــــــــرد: عبر النجم جورج وسوف عن سعادته وفرحته بخطوبة ابنه جورج جونيور من خلال نشر صور للاخير مع حبيبته ااسيدة الينا سركيس ووجه لهما التهنئة بطريقته الخاصة.

وشارك “سلطان الطرب” متابعيه على انستغرام بصور من الخطوبة التي تمت في اجواء عائلية محدودة وخلال حفل صغير، نظرا للظروف الحالية التى يمر بها العالم، جراء جائحة فيروس كورونا.

وعلق الوسوف على الصور: “ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية. إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا”.

على الصعيد منفصل، يستعد النجم السوري للمشاركة في حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، مع النجم ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى في دبي.