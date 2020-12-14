بعد ردّة فعلها العنيفة.. زينة تعتذر: “حسيت إني مجنونة”

متابعة بتجـــــــــــرد: أكدت الفنانة زينة أنها لم تقصد الانفعال في اللقطات التي تم تداولها لها مؤخرًا، أثناء تكريمها بمهرجان الأفضل، الذي عقد منذ أيام قليلة، مشيرة إلى أنها شعرت بالتعاطف مع الجمهور الذي انتقدها حينما انفعلت على أحد المصورين ونهته عن تصويرها بطريقة ثائرة، قائلة: “حسيت الناس اللي هاجمتني عندهم حق”.

وقالت في لقاء تلفزيوني على هامش حفل توزيع جوائز نجم العرب، الذي نالت به جائزة أفضل ممثلة، إنها ارتبكت حين ركز أحد الأشخاص على تصويرها بكاميرا الموبايل، مؤكدة أنها لم تنفعل على الصحفيين الذين كانوا يصورونها بالكاميرات، ولكنها شعرت بأن تصويرها بكاميرا الهاتف أمر غير لائق، قائلة: “أنا مش راجل فمش هيهمني، طبيعي أتهز لما ألاقي واحد بيصورني وبيركز عليا وبيعمل زووم وبيبص لي بصات غريبة”.

وأضافت زينة: “حسيت إني واحدة مجنونة مش طبيعية بقول لحد إيه اللي بتعمله ده ومتوصرنيش، قعدت أضحك لما شوفت الفيديو، وحسيت الناس ليها حق في اللي بتقوله”.

وعن حديثها عن عدم مشاركتها بالمهرجانات لأنها ليست فستانًا ويجب أن تشارك بقيمتها الفنية، وهو التصريح الذي أزعج بعض زميلاتها ممن اعتدن حضور المهرجانات بدون مشاركة في الفعاليات الفنية، أوضحت زينة أنها قصدت أن هؤلاء الفنانات يضفن من قيمتهن إلى المهرجان، ولكنها لا تمتلك هذا التاريخ الفني الذي قد يثري المهرجان كفعالية ثقافية دولية، وأنها تفضل إثراء تجربتها الفنية بحضور أي مهرجان كمساهمة وألا تحضر حضورًا عابرًا.

من ناحية أخرى، قدمت زينة في موسم رمضان 2020، مسلسل “جمع سالم” من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع “فيو‎”.