شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تعلن إصابتها بكسر فى ذراعها بصورة الجبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة ناهد السباعى قلق متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، حيث نشرت صورة لها عبر خاصية "ستوري" بحسابها، وظهرت بها بالجبس حول ذراعها ويدها، لتعلن إصابتها بكسر في ذراعها، وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله".



ناهد السباعي

وتشارك الفنانة ناهد السباعى في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

كما شاركت ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

يذكر أن ناهد السباعى شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

و دارت أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.