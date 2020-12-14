شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تعتذر عن المشاركة فى مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة حنان مطاوع بشكل مفاجىء عن تقديم دور البطولة النسائية فى مسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد الجديد والذى يحمل اسم مؤقت وهو "عش الدبابير"، وذلك بعد تعاقدها على العمل منذ فترة وبدء التحضيرات الخاصة بدورها، إلا أنها وجدت صعوبة فى التنسيق بين تصوير "عش الدبابير" ومسلسلها الآخر "ورد" لاسيما وأن الأول سيتم تصويره بالكامل فى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة الأولى فى مسلسل "ورد" المقرر انطلاق تصويره الأسبوع المقبل، وفضلت هذا العمل عن المشاركة فى "عش الدبابير"، لرغبتها فى تجربة خطوة البطولة، ويشاركها فى بطولة "ورد" نضال الشافعي، مى كساب، هادي الجيار، عايدة رياض، محمد لطفي، سارة الشامي، تيام مصطفي قمر، أحمد صيام، مي كساب، ومن تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.



حنان مطاوع

وعرض مؤخراً لحنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى .