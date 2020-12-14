"أرجو ما كنش قصرت معاكي".. مراد مكرم يبعث رسالة لوالدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان مراد مكرم عن حزنه بعد وفاة والدته أمس.

كتب مراد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "كل حاجة حصلت زي ما هي عايزة بالضبط، كانت خايفة ما يتصلاش عليها علشان الكورونا، اتصلى عليها، ما كانتش عايزه عزا.. ما عملناش عزا.. كانت عايزه تموت في سريرها.. ماتت في سريرها يوم واحد قبل نقلها للمستشفى.. سلام يا أمي، أرجو إني ما أكنش قصرت معاكي.. وأكون دايما عند حسن ظنك بيا وحسن تربيتك ليا أنا وأخويا، وإلى لقاء قريب".

وأعلن الخبر الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتب: "البقاء لله في وفاة والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم في الجنة إن شاء الله، ربنا يصبرك يا مراد أنت وكل الأسرة، الرجاء الدعاء والصلاة".

من ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "ونسني"، 2020، بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي