إيرادات الأحد.. "عفربت ترانزيت" الرابع و"الغسالة" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي "عفريت ترانزيت"، "الصندوق الأسود"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "زنزانة 7"، و"الغسالة"، و"خان تيولا"، وحققت الأعمال السبعة مجتمعة أمس الأحد 13 ديسمبر، إيرادات قُدرت بـ201 ألف و621 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الصندوق الأسود

احتل فيلم "الصندوق الأسود" صدارة شباك التذاكر، وجاء في المركز الأول، محققًا 68 ألفا و316 جنيها.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.

خان تيولا

فاز بالمركز الثاني فيلم "خان تيولا"، وحقق 40 ألفا و48 جنيها.

خان تيولا يشارك في بطولته وفاء عامر ونضال الشافعي وأحمد كمال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

الخطة العايمة

وحصل على المركز الثالث فيلم "الخطة العايمة" بعد تحقيقه 39 ألفا و132 جنيها.

الفيلم تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، بطولة علي ربيع، غادة عادل، محمد عبدالرحمن وعمرو عبدالجليل.

عفريت ترانزيت

في المركز الرابع جاء فيلم "عفريت ترانزيت"، وحقق أمس 29 ألفًا و143 جنيه.

"عفريت ترانزيت" تأليف أحمد عامر وتامر عبدالحميد، إخراج ياسر هويدي، بطولة محمد ثروت، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، أحمد فتحي، محمد جمعة، محمود الليثي، محمد الصاوي، محمود حافظ.

زنزانة 7

ذهب المركز الخامس لفيلم "زنزانة 7"، وحقق أمس 12 ألفا و458 جنيها

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

وفي المركز السادس جاء فيلم "توأم روحي"، محققا 11 ألفا و877 جنيها.

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.

الغسالة

وجاء فيلم "الغسالة"، في المركز السابع، بعد تحقيقه 647 جنيها.

"الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي وبيومي فؤاد.