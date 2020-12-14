رانيا فريد شوقي عن الخوف من لقاح كورونا: "احنا مش فاهمين حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي على ما يتردد بشأن لقاح فيروس كورونا الجديد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت رانيا صورة كوميدية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "وانتم لسه خايفين من الكورونا، لا دلوقتي احنا خايفين من اللقاح".

علقت الفنانة رانيا على الصورة: "احنا مش فاهمين حاجة، أنا توهت مني".

أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي مسلسل "قوت القلوب"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وهو من بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.