شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض البيت الفنى بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البيت الفنى للمسرح هذا العام ضمن فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان القومي للمسرح المصري بـ 5 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية، حيث يقدم كل عرض لليلتي عرض بالمجان طبقا لجدول المهرجان الذي ستعلنه ادارة المهرجان خلال أيام ، حيث تم اختيار العروض من قبل لجنة اختيار مستقلة من نقاد متخصصين، وقال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن البيت الفني للمسرح ان العروض التي تم اختيارها للمشاركة بالمهرجان هي "المتفائل"، من إنتاج فرقة المسرح القومي، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد ، "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وعرضي "أفراح القبة" و"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب.

و قد وجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكافة الفنانين بالبيت الفني للمسرح الذي قدموا مستوى متميز من العروض المسرحية يدعو للفخر على الرغم من الظروف التى يوجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والتي لم تقف حائلا دون تقديم ابداعاتهم الفنية للجمهور.

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من اجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر؛ ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق؛ وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا و أدائياً وتقنياً ؛ من اجل المشــــاركة في صنـــــــاعة مستقبل أفضل للوطن .