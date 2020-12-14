نجوم الغناء العربي يستقبلون 2021 بـ"حفلات استثنائية".. متى وأين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أيام قليلة نودع عام 2020، ونستقبل عاما جديدا، ومع البدايات يرتفع سقف الأمنيات، ويتحرك مؤشر التفاؤل دائما.

وتحرص كل شعوب العالم على الاحتفال بالكريسماس، كما تكثر الحفلات الغنائية، وتعرض أفلام جديدة في دور السينما، وتتأهل المسارح لتقديم عروض فنية مميزة.



في هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أهم الحفلات الغنائية، التي ستقام احتفالا برأس السنة 2021 في العالم العربي، والتي تأتي في ظل ظروف وإجراءات استثنائية شديدة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الذي ألقى بظلال كئيبة على عام 2020.





في بيروت يجتمع المطرب الكبير عاصي الحلاني مع ملحم زين في حفل غنائي، داخل أحد الفنادق الكبرى، بحفل يقام في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويقدم عاصي خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد ومنها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" و"يا طير" "وإني مارق مريت" و"قولي جاي أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير".





ويعود سلطان الطرب جورج وسوف، للغناء في حفلات مباشرة، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في دبي، ويشاركه نفس الحفل ملحم زين.

ويقدم ملحم زين، خلال هذا الحفل، باقة من أجمل أغنياته، ومنها "صفي قلبي"، و"قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، و"من مدة" وغيرها.

وفي دبي أيضاً يستقبل كل من وائل كفوري، ومحمد خيري عام 2021 في فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال.

كما يحيي كل من حسين الجسمي وأنغام ليلة رأس السنة 2021 بحفل فني ستكون إحدى مفاجآته الكبيرة هو المسرح الروماني الذي تم تشييده في منطقة خورفكان مسقط رأس الجسمي.

ويقدم مسرح الساقية للعرائس بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل الفنان محمد منير وفرقته الموسيقية، ليلة رأس السنة، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، يوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



واختارت الساقية أن تودع العام الحالي بباقة من أجمل الأغاني التي قدمها "الكينج" خلال مسيرته الفنية، واتخذت للحفل شعار "New Year يعنى منير"، وتمت كتابته على الملصق الدعائي للحفل المنشور على موقعها الرسمي.





وفي مصر أيضا، أعلنت المطربة السورية أصالة إحياء حفل بمنطقة الأهرامات، على مسرح الصوت والضوء، يوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول، ويبدأ في الساعة العاشرة مساء، ويستمر حتى الواحدة صباحا.

ومن المتوقع ان تقدم مجموعة مختارة، من أغنياتها القديمة والحديثة، والتي حققت نجاحا كبيرا.