شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "كان لك معايا" لصفية العمري ومحمود قابيل يوم 17 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض يوم الخميس 17 ديسمبر الساعة السابعة مساء بمركز الإبداع الفني بدار الاوبرا المصرية فيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي و بطولة النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وسيحضر العرض الخاص السيناريست محمد الباسوسى رئيس المركز و فريق عمل الفيلم بالكامل وبحضور عدد من نجوم الفن منهم النجمة إلهام شاهين .

وكانت قد كشفت النجمة صفية العمرى لليوم السابع في تصريحات سابقة عن تلك التجربة قائلة : الفيلم بعنوان "كان لك معايا" إخراج روجينا باسيلى ويشاركنى بطولته الفنان محمود قابيل وأجسد من خلاله شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.