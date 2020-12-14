أحمد مراد: "رجل المستحيل" حلم كبير.. وشرف لي كتابة سيناريو الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الكاتب أحمد مراد، عن انتهائه من كتابة فيلم "رجل المستحيل" للكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق الذي بدأ العمل فيه منذ عامين وتوقف عدة مرات بسبب الموافقات والإنتاج والتكاليف الباهظة.

وقال مراد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس": "فكرة (رجل المستحيل) حلم كبير ومن حظي وشرف لي كتابة سيناريو الفيلم".

وأضاف: "خروج فيلم (رجل المستحيل) للنور محتاج شوية مجهود والمشروع باهظ التكاليف وكورونا سبب عرقلة العمل أيضا".

وعن ترشيحات البطولة لأداء رجل المستحيل، قال مراد: "في كذا ترشيح، والموضوع بدأ بالفنان عمرو يوسف وبالتوقف انقطعت الأفكار عن التمثيل، وكنا عايزين نمرر الفيلم من التحديات".