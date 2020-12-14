السبكي: "توبة إني أعرض فيلم على منصة إلكترونية تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المنتج أحمد السبكي، أن عدم عرض فيلم "صاحب المقام" في السينمات هو بسبب تعاقده مع منصة إلكترونية لعرض الفيلم عليها أولا، وهذا القرار يخالف غرفة صناعة السينما.

وأعرب السبكي عن ندمه لعرض الفيلم على منصة إلكترونية، قائلا: "توبة إني عرض فيلم على منصة إلكترونية تاني والمفروض الأول يتعرض الفيلم سينما، والقصة مش مكسب مادي بس ولو نزلته مادي كان هيكسب أكتر من كده".

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "القاهرة والناس"، أن الفيلم عُرض وقت كورونا ولم يكن هناك حضور في السينمات والقاعات كانت خاوية، مؤكدا أن ظهور كورونا كان السبب الأول للتعاقد على عرض الفيلم على منصة إلكترونية قبل العرض في صالات السينما.

وتابع: "أنا بحب السينما وحلاوة وقيمة الفن في دور العرض، والسينما لها رونق، وفيلم (صاحب المقام) سيُعرض على كل القنوات بعد كده".

فيلم "صاحب المقام" عُرض في عيد الأضحى للعام الجاري 2020، على منصة "شاهد VIP"، بطولة النجوم: يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج أحمد السبكي.