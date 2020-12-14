شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Free Guy إلى مايو 2021 بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما كان من المقرر عرضه 11 ديسمبر الجاري، خلال احتفالات أعياد الكريسماي، تم تأجيل عرض فيلم Free Guy الي 21مايو 2021، بسبب إغلاق السينمات تخوفا من الموجة الثانية في أمريكا.



Free Guy

Free Guy بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

كما يتعاون كل من ريان رينولدز و المخرج شون ليفى من أجل العمل على فيلم جديد، من إنتاج شركة Skydance، سيلعب فيه رينولدز دور البطولة ويخرجه وينتجه ليفي، إلى جانب ديفيد إليسون، ودانا جولدبرج، ودون جرانجر من Skydance، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "deadline" يأتي ذلك بعد تعاونهم فى فيلم Free Guy.