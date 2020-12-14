أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لقراره بعدم الترشح نقيبًا للمهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، السبب الحقيقي لقراره السابق بعدم الترشح نقيبًا للمهن التمثيلية في الدورة القادمة.

وقال زكي، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "البعض يختزل دور النقابة في التشغيل، وإن أنا بتيجيلي معظم مسلسلات مصر وأنا اللي بوزع الأدوار دي .. وألاقي اللي يقولي إنت موقف رزقنا ليه؟".

وكان أشرف زكي، قد قال في تصريحات سابقة بخصوص عدم ترشحه نقيبًا للمهن التمثيلية، إنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب للفنانين، مضيفًا أنه سيبتعد عن العمل النقابي خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر، ولن يترشح للنقابة في الدورة المقبلة.