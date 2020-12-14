محمد لطفي يخوض تجربة سينمائية جديدة في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان محمد لطفي، عن مشاركته في فيلم سينمائي جديد في الإمارات.
ونشر "لطفي" صورة له من الإمارات، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل الحب والتحية من الإمارات الحبيبة .. بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبة من النجوم الشباب".
يذكر أن الفنان محمد لطفي، ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "العنكبوت" الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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