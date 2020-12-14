القصة الكاملة لخلاف حلا الترك مع والدتها.. العاصفة لم تبدأ بعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تهدأ الأوضاع بين الفنانة البحرينية حلا الترك، ووالدتها منى السابر إلا لتشتعل من جديد، حتى أصبحت خلافات العائلة، تتصدر مواقع التواصل

ومؤخرا خرجت منى السابر عن صمتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام، قالت خلاله إنها حصلت بالفعل على أموال من حلا، موضحة أنها لجأت إلى ذلك لأنها لم تحصل على نفقتها منذ عام ونصف من والد حلا محمد الترك.



وأضافت: "اتصرفت في الفلوس لأني كنت مضطرة، لأني من سنة ونص تقريبا ما أخذت نفقتي الشرعية.. أعطوني حقوقي الشرعية وأنا أرد الفلوس.. حلا كانت تعرف إني أخذت الفلوس، وكنت بصرف عليهم".

وبكت منى السابر وهي تتحدث عن الحكم الصادر ضدها بسنة سجن ومبلغ 20 ألف و 300 دينار بحريني لافتة إلى أن مصاريف مدرسة ابنها لم تسدد وتعيش وضع مادي سيء، وأنها تقيم في شقة إيجار وتوقفت عن دفع أقساط سيارتها بسبب عدم قدرتها.





واستنجدت منى الفيديو بأحلام للتدخل في الموضوع والتوسط للحصول على نفقتها المتأخرة لتتمكن من الدفع: "أنا أتمنى من أم فهد تتدخل في الموضوع وتكلّم حلا وتكلّم المعني بالموضوع حاولت أتواصل معها لكن فشلت، بس يعطوني نفقتي المتأخرة وأنا بعطيها الفلوس لحلا ماعندي مشكلة".

وأوضحت أنها لا تملك رقمها، وأنها تواصلت معها على الخاص ولكنها لم ترد ودعت متابعيها لمساعدتها حتى تصلها الرسالة.

ووجّهت منى رسالة لأبنائها قالت خلالها: "بحب أقول شغلة بالنهاية لأولادي بالذات، أنا ماعندي مشكلة مع حد من أهلكم لا أب ولا جدة ولا عم ولا أي إنسان كان، أنا احب أنه ولادي يعيشوا حياة طبيعية وصحية وبعيدة عن المشاكل".

بداية الأزمة

بدأ الأمر بعد أن انفصل رجل الأعمال محمد الترك عن زوجته وأعلن ارتباطه الرسمي وزواجه من المطربة المغربية الشابة دنيا بطمة، وذلك بعد أن حققت الأخيرة نجاحا كبيرا في أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية.

وظهر وقتها عدة خلافات بسيطه بين الترك وطليقته بسبب أبنائه الذين كانوا يعيشون لفترة مع والدتهم ولفترة مع جدتهم وفترة مع أبيهم،.

خلال هذه الفترة حدثت خلافات عديدة بين حلا الترك ودنيا بطمة وانتقد الكثير مني السابر في أحد الفترات بسبب خلع الحجاب وغيرها من الأمور الأخرى التي كان آخرها هو إقامة حلا وأشقائها مع أبيهم.





حالة من الفتور

ذهبت حلا للإقامة مع أبيها، وعلى إثر ذلك طال الفتور علاقتها بوالدتها، وبلغ الأمر مداه عندما هددت باللجوء للقضاء، إذا تحدثت عنها منى السابر عبر مواقع التواصل.

كما كشفت جدة حلا الترك، عن محاولات الأم، لاسترداد أبنائها وتقدمها بشكاوي عديدة للنيابة العامة بهذا الشأن.

وقالت الجدة: "الأبناء لا يرغبون في الإقامة معها، ولو لديها شجاعة كافية عليها أن تخرج وتكشف أسباب رفض أبنائها الحياة معها".

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة فصولا جديدة من مشاكل العائلة، خاصة بعد صدور حكم بحبس منى السابر، لصالح نجلتها حلا الترك.