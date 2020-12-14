شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية: بقيت أحسن الحمد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا، حيث كشف زوجها أوكا عبر حسابه الرسمي على انستجرام، الأحد، تعرضها لوعكة صحية قائلا :" ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي"، وسرعان ما انهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيه للاطمئنان على صحتها.

وحرصت الفنانة مي كساب على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، موجهة رسالة إلى معجبيها من خلال خاصية التعليقات على البوست الذي كتبه زوجها قائلة :"شكرا ليكم كلكم.. أنا الحمدالله بقيت أحسن".



أوكا زوج مي كساب عبر انستجرام

وروجت الفنانة مى كساب، في وقت سابق لأغنيتها الجديدة بعنوان " اسم الله " عبر حسابها على انستجرام، لافتة أن الأغنية سوف تطرح الأيام المقبلة، ونشرت مى صورة شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير وابنتيها، وكتبت على الصورة قائلة:" حبايبي الحلوين جاهزين اسم الله قريبًا ".

كما احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها مع زوجها أوكا، مؤخرا، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة بصحبة زوجها، معلقة :"مع بداية عامي الجديد، شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين".

وأضافت مي كساب عبر انستجرام :"شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي، بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحه البال لي ولكل من أحب.. #عيد_ميلادي".