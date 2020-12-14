شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه ويعلق: عقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان جورج وسوف عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بخطوبة ابنه جورج جونيور وسوف، على إلينا سيركيس.



جوروج وسوف

ونشر الفنان جورج وسوف عدة صور تظهر ابنه جورج جونيور وسوف بصحبة إلينا سيركيس، خلال حفل صغير، نظرا للظروف الحالية التى يمر بها العالم، جراء جائحة فيروس كورونا.

وكتب وسوف على الصور: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإلينا سركيس على الطريقة الـmoderne نظراً للأوضاع الكورونية".

ووجه الفنان الشهير رسالة إلى ابنه وخطيبته قائلا: "إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".

جدير بالذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف يستعد للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالأمارات وتحديدا بدبي، ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد كبيرمن أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة" وغيرها.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا سلطان الطرب جورج وسوف، جماهيره ومحبيه بأغنيته الجديدة "صاحى الليل"، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له من الكليب، أتبعها جزء من كلمات الأغنية: "يا بختك يللى صاحى الليل.. ما دام كان السبب واحدة"، وهى من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.