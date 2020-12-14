أشرف زكي يكشف مفاجأة تخص زوجته مع الفنان المتهم بالتطبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الدكتور أشرف زكي، عن مفاجأة تخص زوجته الفنانة روجينا متعلقة بالفنان المتهم بالتطبيع.
وقال زكي، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "روجينا رفضت إنها تروح تكريم لها بمهرجان ضيافة بدبي، لتواجد الفنان المتهم بالتطبيع معها في نفس الحفل، كونه أحد الفنانين المكرمين".
وكان الفنان أشرف زكي، قد كشف عن خضوع الفنان المتهم بالتطبيع،اليوم الأحد، للتحقيق بالنقابة، وكان متواجدًا وحاضرًا في لجنة مشكلة من الفنان سامي مغاوري والفنان أيمن عزب ومستشار بمجلس الدولة.
يذكر أن، نقابة الصحفيين، كانت قد قررت مقاطعة أخبار الفنان المتهم بالتطبيع ومنع نشر إسمه أو صورته، وذلك على خلفية أزمة الصور المتداولة له مع بعض الشخصيات الإسرائيلية الشهيرة في دبي.
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