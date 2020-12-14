صور| جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان جورج وسوف، عن خطوبة نجله على فتاة تدعى "إيلينا".

ونشر وسوف، صورًا لهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظرًا للأوضاع الكورونية.. إن شاء الله بتتهنوا بحياتكن، وعقبال الفرحة الكبيرة حتى أصير جدو يا حبيب قلب البابا".

وكان جورج وسوف، قد طرح مؤخرًا أحدث أغانيه "صاحي الليل"، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان.