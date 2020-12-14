هذا ما قاله أشرف زكي عن ماجدة زكي وروجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الدكتور أشرف زكي، عن دور شقيقته الفنانة القديرة ماجدة زكي، وزوجته الفنانة روجينا في حياته.
وقال زكي، ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "ماجدة زكي بعتبرها أمي مش أختي بعد وفاة والدتي، أنا عندي 3 أخوات بنات وأنا الولد الوحيد، و(ماجدة) كانت بتشتغل في المعهد وتصرف على الأسرة كلها، ودايما بتحب تلعب دور الأم ولحد دلوقتي".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "روجينا .. رفيقة الكفاح، وقصة حب، وشفنا كل حاجة مع بعض، وفنانة مهمة، والمخرج محمد سامي استطاع أنه يكتشف فيها مناطق أخرى بالتمثيل، وأنه يغير جلدها".
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