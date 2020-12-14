روبي على متن "يخت" وإيمان العاصي جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روبي

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على متن "يخت".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية.

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بسنت صيام

نشرت الفنانة الشابة بسنت صيام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء.

سوما

نشرت المطربة سوما صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة تجمعها بشقيقتها الصغرى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق.

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.



مايا دياب

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.