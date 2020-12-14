أشرف زكي: "بقلق من الأرقام الغريبة ومش بحب أقعد على قهاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، كاشفًا عدة تفاصيل في حياته.

وقال زكي: "كنت بحلم أبقى عميد لمعهد الفنون المسرحية لما كنت طالب، وحققت هذا الحلم، وأنا اهتماماتي كانت خدمية منذ وجودي في المعهد كطالب قبل أن أكون نقيبًا، لأني بعشق العمل الخدمي".

وتابع: "حلمت إني أكون نقيب ووصلت.. ودفعتي كانت سبب كعضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، لأول مرة أخوض فيها الإنتخابات، وكان منهم شريف منير وطارق الدسوقي".

وأضاف النقيب: "أقلق من الأرقام الغريبة التي لا أعرفها، وفي إحدى المرات، كنت بمسرحية "لوكندة الأوباش" التي كنت أتولى إخراجها، وفجأة تلقيت اتصال من رقم غير معروف، ووقتها كان وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي".

وأضاف: "مش بحب أقعد على قهاوي وكافيهات، وبحترم وقتي ووقت الناس، ومواعيدي دايما بحب إنها تكون مظبوطة".