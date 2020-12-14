لأول مرة.. طارق طرقان وأبنائه يلتقون بجمهور الإسكندرية

أستضافت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء اليوم فرقة الفنان الجزائرى طارق العربى طرقان وأبنائه بمصاحبة أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته حيث قدمت الفرقة حفلتين على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.

بدأ الحفل الاول فى الساعة الخامسة تلاه الحفل الثانى الذى أقيم فى تمام الثامنة.

وقررت إدارة دار الأوبرا المصرية إقامة حفل آخر بعدما نفذت تذاكر

الحفل الأول فور طرح التذاكر للجمهور..قدمت الفرقة مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية" ليسترجع بها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التى خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، كابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلى، كونان، كوكبمغامرات ..أسرار المحيط وغيرها .يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان هو من أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء منها "سلاحف النينجا"، و"كابتن ماجد"، إذ يعد من الملحنين والمؤلفين والمغنيين إنتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من 1500 لحن وأغنية لـ مكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربى وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى أجميع ارجاء الوطن العربى