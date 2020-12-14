ملعب غولف يثير الخوف ويجذب عشاق اللعبة…فما هي قصة “فم الشيطان”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - تعتبر رياضة الغولف من الرياضات المميزة والتي تتطلب تركيزا حادا ومهارة عالية، لذا لا نجد عشاق هذه الرياضة منتشرين في كل مكان، لا سيما أن مساحاتها الواسعة غير متوفرة في كل مكان.

نشأت هذه اللعبة في اسكتلندا لتنتشر في جميع دول العالم، وتسمى بـ ” لعبة الأثرياء”، تتطلب لعبة الغولف مساحات خضراء واسعة غير متوفرة في بعض البلدان، إلا أن بعض الدول تولي أهمية كبيرة لها، ولأجل ذلك يسافر عشاق هذه اللعبة إلى ملاعب الغولف حول العالم لممارستها في ملاعب احترافية وضخمة.

ويتراوح طول ملعب الجولف بين 3 و 7 كيلومترات على حسب عدد الحفر التي فيه ويبلغ عددها بين 9 و 18 حفرة ويجب إدخال كرة صغيرة داخلها باستخدام عصا تسمى ميجارا.

يبحث محترفو هذه اللعبة عن أكثر الملاعب ضخامة وجمالا أو ربما غرابة، ولهذا السبب يتوجه العديد من الأشخاص إلى المكسيك لتجربة فريدة من نوعها لا تخلو من المغامرة و”الخوف ” ربما.

وكان ملعب “El Camaleón”، الذي يقع في منتجع “ماياكوبا” بالمكسيك، قد افتتح في عام 2006، وهو من تصميم غريغ نورمان، حيث تبلغ مساحته 7,024 ياردة، أي حوالي 6,422 متراً.

ويقدم الملعب، الذي يتألف من 18 حفرة، مناظر متغيرة باستمرار وعوامل قد تشكل بعض التحديات للاعبين، مثل وجود حفر طبيعية عميقة وقنوات مياه عذبة نقية، ومخابئ صغيرة.

ويتميز ملعب “El Camaleón” بتصميم مذهل يضم ثلاثة أنظمة بيئية مختلفة، وهي غابة المايا الاستوائية، وغابات المانجروف، وساحل البحر الكاريبي.

ماذا يوجد أسفل حفرة “فم الشيطان”؟

واعتقد شعب المايا أن الـ”ألوكسيس” يعيشون في هذه الكهوف، وهو اسم يطلق على نوع من الأشباح أو الأرواح الموجودة في التقليد الأسطوري لبعض شعوب المايا من شبه جزيرة يوكاتان.

وتقول الأساطير إنه إذا أدخلت الكرة في الحفرة الطبيعية، فيسرقها أشباح الـ”ألوكسيس”.

وأوضح مونار أن الحفرة تبدو وكأنها بيضة مقلوبة، حيث يبلغ طولها حوالي 30 ياردة وعرضها 20 ياردة. ومن غير المحتمل أن تبتلع الحفرة العديد من الضربات، فهي تبعد حوالي 320 ياردة من نقطة الإنطلاق.

وكان يعلم المطورون طوال الوقت عن الهياكل الموجودة تحت الأرض، لأن العديد منها قد استُخدمت لتشكيل قناة مائية، تشبه تلك الموجودة بالبندقية، في جميع أنحاء منتجع “ماياكوبا”.

وبمجرد إزالة الأنقاض، رأى العمال الكهف المليء بالمياه. ولكن، يحرص نورمان على إزعاج البيئة بأقل قدر ممكن. كما أن مفتاح جميع العقارات هو الموقع ووجود عقبة طبيعية يصعب التغلب عليها. لذلك، بقي التصميم على حاله.

وفي حديث ديفيد لوبيز مونار، وهو مدير الغولف لـ”El Camaleón”، مع موقع CNN بالعربية، أوضح أن الملعب موطن لمدرسة “Jim McLean Golf School”، وهي تتصدر مدارس الغولف.

وفي الأكاديمية التعليمية، يوفر برنامجا “Trackman”، و”JC Video Analysis”، ميزات تكنولوجية أخرى تسمح لمدربي الغولف بإظهار شكل ضربات طلابهم ومقارنتها مع العديد من لاعبي جولة الـ”PGA”.