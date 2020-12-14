تراند اليوم : رانيا فريد شوقي تحكي عن إنبهار بناتها بجدهم – فيديو

وصفت الفنانة رانيا فريد شوقي الانبهار الشديد الذي تشعر بها ابنتاها فريدة وملك وهما تسمعان منها ومن والدتها حكايات عن جدهما، الفنان الراحل فريد شوقي، وتشاهدان صوره، بأنه يكاد يكون حقدا عليها لأنه كان والدها وحدها.

وفي مقابلة مع برنامج “اسألني” على قناة CBC، قالت رانيا فريد شوقي إن والدها رفض في البداية دخولها عالم التمثيل، خوفا من أن يستغرقها الفن فلا يسمح لها بتكوين أسرة، لكنه قبل أمام إلحاحها، ومع أن بداية مشوارها كانت سهلة كونها ابنة فريد شوقي، إلا أنها واجهت هجوما من قبيل دخول الفن بالوساطة والمجاملة، أو أن والدها ينتج لها، إلى أن أثبتت وجودها معتمدة على نفسها.

ونفت رانيا فريد شوقي أن يكون امتناعها عن تقديم مشاهد جريئة مرتبطا بوالدها، وقالت إن ذلك كان اختيارها من البداية، فهي بطبعها خجولة، وهي مع ذلك لا تلوم من يقدمون هذه المشاهد.

وأضافت رانيا فريد شوقي أن ممارسة الفن ليست بالوراثة، وصحيح أن للجينات الموروثة تأثير، لكن ليس كل أبناء الفنانين ممثلين، وبينما تتمنى ابنتها ملك ممارسة التمثيل وهي بالفعل “موديل”، لا ترغب فريدة في ذلك ولا تحب الشهرة.