تراند اليوم : شاهد – وصلة رقص لإبنتى أحمد زاهر تشعل الفيس بوك

تصدر كل من ليلى وملك أحمد زاهر قوائم البحث عبر مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد أن ظهرا علي السجادة الحمراء أثناء فاعليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتقديمهما وصلة رقص مع بعضهما أمام الكاميرات وظهروا بشكل عفوي أظهر طفولتهم .

ولفتن بنات الفنان المصري أحمد زاهر الجميلات أنظار المتابعين بفساتينهن. التي كانت تشبه إلي حد كبير إطلالات نجمات الزمن الجميل منها السندريلا سعاد حسنى.

حيث ظهرت ليلى أحمد زاهر ترتدي فستان ذات اللون الأسود المرصع، كما ارتدت شقيقتها “ملك” فستان لونه أزرق وأسدلت شعرها بنعومه، وكان مكياجهما هادئ.