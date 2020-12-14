تراند اليوم : بصور مع العائلة .. ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها – إتفرج

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها اليوم 13 ديسمبر في جو عائلي.

ونشرت ماجدة الرومي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من حفل عيد ميلادها الذي اقتصر على حضور الأقرباء من أسرتها.

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد أصدرت مؤخرا بيانا رفضت فيه التعدي على أغنيتها “يا بيروت”.

جاء في البيان: “كثرت في المرحلة الأخيرة أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم Kimaera على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية “يا بيروت” عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض المحطات اللبنانية إلى بثه، واستغلالها تجاريا، حول هذا الموضوع نبدي ما يلي:

أولا: تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعديا اضحا وصارخا على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/1999 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنها الكبير الموسيقار جمال سالمة بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي.

ثانيا: لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب لذي صدر عنها هدينا ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتا وألحانا غريبة أثارت الاتسهجان والذهول. إن العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس.

ثالثا: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وبوجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة. وفي هذا اإلطار، اتصلت بنا السيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وأكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا واستعدادها لإلنضمام إلينا في أي إجراء قضائي قد نتخذه لوقف هذا التعدي.

وفي جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورا عن بث هذا العمل السودوي حفاظا على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس.