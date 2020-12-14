تراند اليوم : حمدي المرغني يوجة رسالة لـ”سمير غانم”.. إتفرج

الفنان حمدي المرغني عن سعادته بعد إشادة الفنان سمير غانم بموهبته خلال مقابلته مع وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة”.

نشر حمدي المرغني مقطعين من الحلقة عبر حسابه على Instagram، ظهر خلالهما سمير غانم وهو يقول إن حمدي المرغني يذكره بنفسه في بداياته كما اعتبره من أكثر الممثلين الشباب الذين يضحك عند مشاهدة أعمالهم.

كتب المرغني معلقًا على إشادة سمير غانم: “شكراً من كل قلبي لسمورة أسطورة الضحك أمبراطور الأرتجال تاني مرة تذكرني كامتداد ليك”.

أضاف: “علي قد مابفرح أوي برأي حضرتك فيا علي قد مابشيل مسئولية رأيك فيا ويارب أكون جزء من الف من موهبتك ياصاحب أعلي خيال كوميدي ..حضرتك عارف كويس انا بعشقك أزاي ياأستاذي”.

يذكر أن برنامج “السيرة”من تقديم وفاء الكيلاني، ويتم عرضه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر قناة dmc وقناة أبو ظبي.

