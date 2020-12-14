تراند اليوم : مراد مكرم يعلن وفاة والدته : الحمد لله إرتاحت عند ربنا

أعلن الفنان شريف مدكور وفاة والدة الإعلامي مراد مكرم.

وعبر حسابه على Facebook، كتب شريف مدكور منشورا جاء فيه “البقاء لله في وفاه والده صديقي و حبيب قلبي العزيز مراد مكرم في الجنه ان شاء الله ربنا يصبرك يا مراد انت و كل الاسره الرجاء الدعاء و الصلاه”.

من جانبه نعى الفنان مراد مكرم والدته عبر حسابه على Facebook وكتب “ربنا استرد وديعته..اشكرك يا رب انك ريحتها”.

جدير بالذكر أن مراد مكرم عرض له مؤخرا مسلسل “شبر مية” من بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، محمد علي رزق، ‏محمد ‏جمعة، رجاء الجداوي، نهى عابدين، ندى موسى، حنان سليمان، أمجد الحجار، إسماعيل شرف، تأيف ‏شريف ‏بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏



