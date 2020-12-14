شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: محمد رمضان اتحقق معه النهاردة ومن يمس تراب البلد يتشطب من النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، إن الفنان محمد رمضان تم التحقيق معه اليوم، وأن لجنة التحقيق تتكون من نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من النقابة.

وأضاف أشرف زكى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناةon، أن معظم الأزمات والمشاكل بحاول أحلها ودى ولكن من يمس تراب هذا البلد يتشطب من النقابة زى الإخوة اللى راحوا تركيا وقطر زى محمد شومان وهشام عبد الحميد، ونتيجة التحقيق لسه معرفهاش وممكن تأخد وقت.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.