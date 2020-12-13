هل كشفت تايلور سويفت في أغنية “دوروثي” عن اسم ابنة جيجي حديد وزين مالك؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت تايلور سويفت ألبومها التاسع “إيفرمور” في 11 كانون الأول (ديسمبر)، بعد شهر من إطلاق ألبومها “فولكلور”. وفيما راح جمهور الفنانة يبحث عن الرسائل المبطنة في أغانيها، أصرّ بعض المعجبين على أن النجمة كشفت عن اسم طفلة جيجي حديد وزين مالك في الألبوم الجديد في أغنية “دوروثي”، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

وشارك أحد معجبيها النظرية وراء هذا التحليل، شارحاً أنّ عنوان الأغنية الثامنة في ألبوم سويفت “فولكلور” هو “آب”، ونشرت حديد صورة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” في الأول من كانون الأول معلّقةً: “آب، في انتظار ابنتنا”. أمّا الأغنية الثامنة في ألبوم سويفت الجديد “إيفرمور” فتحمل عنوان “دوروثي”. فهل كلّ هذه الحوادث مجرّد صدفة؟

أنجبت حديد ابنتها في أيلول (سبتمبر) لكنها لم تكشف عن اسمها بعد. ومن المحتمل أن تكون هذه النظرية صحيحة لأن سويفت صديقة مقرّبة من العارضة، كما أنّها تعاونت مع مالك في أغنية “I Don’t Want to Live Forever” عام 2016.

ولن تكون هذه المرّة الأولى التي تكشف فيها النجمة عن اسم طفل أحد أصدقائها في إحدى أغانيها.

وكشفت الأخيرة اسم ابنة بلايك لايفلي وراين رينولدز في أغنيتها “بيتي”. كما أكّدت سويفت وجود علاقة بين شخصيتي بيتي ودوروثيا موضحةً خلال مناقشة مع معجبيها عبر “يوتيوب” في 11 كانون الأول (ديسمبر).