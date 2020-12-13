ياسمين صبري ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختيرت الفنانة المصرية ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره حساب مسابقة "تي سي كاندلر عبر أنستقرام

وياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.





وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

يذكر أن ياسمين صبري شاركت في فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت آخر أعمالها على شاشة التلفزيون مسلسل بعنوان "فرصة ثانية" أمام أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي ونهال عنبر ومحمود البيزاوي.

والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، ومن إخراج مرقس عادل، وتم عرضه ضمن مارثوان رمضان الماضي.