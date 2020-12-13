"باتمان" القادم أسمر البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شكة "دي سي" للقصص المصورة، أن شخصية باتمان المقبلة ستكون سمراء البشرة.

وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، سيلعب دور البطل الخارق المقنع في السلسلة المقبلة، ابن رئيس أعمال المليونير بروس وين، لوشيس فوكس، الذي ظهر لأول مرة في سلسلة القصص المصورة عام 1979.

وستدور أحداث سلسلة باتمان الجديدة في مدينة جوثام في المستقبل، حيث يظهر أشرار جدد ويسيطر الفساد على المدينة كالعادة، ثم يأتي "فوكس" لينقذ المدينة.





وذكر الموقع، أن حكم فاسد سوف يسيطر على مدينة جوثام في المستقبل، بعد قتل باتمان الأصلي وانتشار الشر في ربوع المدينة، ولكن بمعاونة باتمان الجديد ينهض مجموعة من الحراس لحماية جوثام من قوى الشر.

ويشرف على كتابة القصص المصورة الجديدة، الكاتب جون ريدلي، مؤلف فيلم 12 Years a Slave، الفائز بالأوسكار، ومن المتوقع طرح السلسلة الجديدة في يناير/كانون الثاني المقبل.