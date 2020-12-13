شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يروى تفاصيل معرفته بوفاة الراحل هيثم أحمد زكى من رقم غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه يعشق الإخراج والتدريس وأن النقابة تجرى فى دمه، كما أنه دائمًا مهموم بمشاكل الناس.

وتابع أشرف زكى، خلال برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناة on، أنه يقلق من الرد على الأرقام الغريبة لأن دائمًا يأتى وراءها خبر محزن.

وروى نقيب الممثلين تفاصيل معرفته بوفاة الراحل هيثم أحمد زكى، قائلاً: كنت قاعد مع ماجد المصرى وحمدى الميرغنى لتصوير لوكاندة الأوباش اتصل بيا رقما غريبا بلغنى بوفاة هيثم أحمد زكى جريت بسرعة وهما ميعروفش ايه اللى حصل ولقيتهم ورايا بالعربيات بسرعة.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويعرض على قناة أون من يوم السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.