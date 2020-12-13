شكرا لقرائتكم خبر عن بومبي جونسون يعود فى الموسم الثانى من Godfather of Harlem أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة EPIX عن عودة الموسم الثانى من مسلسل Godfather of Harlem، في شهر أبريل من العام المقبل، 2021، وذلك من خلال طرح فيديو ترويجى للعمل الذى سيتكون من 10 حلقات تتطرح متتالية على المنصة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ويلعب فورست ويتاكر دور البطولة في سلسلة Godfather of Harlem حيث يؤدى بومبي جونسون، رئيس عصابات نيويورك في الستينيات، كما يشارك في بطولة الدراما فينسينت دي أونوفريو، إلفنيش هادرا، نيجل تاتش، جيانكارلو إسبوزيتو، لوسي فراي، كيلفن هاريسون جونيور، رافي جافرون، وأنطوانيت كرو ليجاسي.

وكانت قد كشفت EPIX عن المزيد حول الموسم الثاني من Godfather of Harlem في بيان صحفي، حيث صرحت الشبكة "الموسم الثاني سيشهد مواصلة بومبى كفاحه لاستعادة السيطرة على Harlem من العصابات الإيطالية من خلال محاولة زرع الفتنة الداخلية وقطع خط أنابيب الهيروين الحيوي، وفي هذه الأثناء، سيضطر مالكولم إكس للاختيار بين الرد العنيف وغير العنيف على التهديدات شبه المستمرة لحياته ، وستكون علاقته مع بومبي اختبارًا شديدًا ".

كما أعلنت شبكة EPIX عن إلغائها لمسلسل الدراما والتجسس " Berlin Station" بعد ثلاث مواسم، وانتهى الموسم الثالث والأخير.

يشارك في بطولة مسلسل " Berlin Station" ميشيل فوربس وريتشارد أرميتاج وريتشارد جنكينز وريس إيفانس ولاندر أورسر وآشلي جود وكيك بالمر وإسماعيل كروز كوردوفا الذي ينضم إلى وكيل وكالة المخابرات المركزية رافائيل توريس. انضم جيمس كرومويل إلى الموسم الثالث على أساس متكرر.