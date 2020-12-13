شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ محمد رمضان يثير تساؤلات مواقع التواصل عن الوقف وقرار "الممثلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات وانتقادات أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعى على خلفية نشر الفنان الموقوف محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، خلال لعبه كرة القدم داخل نادى نقابة المهن التمثيلية، خاصة أن النقابة كانت قد أصدرت قرارا بوقف الفنان.

وتضمن الفيديو الذى نشره الفنان الموقوف مشهدا مطولا لوجوده داخل ملعب نقابة المهن التمثيلية، خلال لعبه بالكرة وسط حشد من شباب الفناني، معلقا على الفيديو بالقول: "دلوقتى من نادى نقابتى، نقابة المهن التمثيلية، بمسقط رأسى وأفتخر محافظة الجيزة".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن قرار نقابة المهن التمثيلية بعد البيان الذي أطلقته مؤخرًا عن وقف عضوية الفنان الموقوف محمد رمضان لحين التحقيق معه، ولماذا لما تطلق بيانًا لتوضيح المر خاصة بعد الفيديو الذى نشره عبر حسابه أثناء لعب كرة القدم داخل نادى نقابة المهن التمثيلية.





كان آخر فيديو ظهر خلال الفنان الموقوف محمد رمضان أثناء سقوطه أرضا أثناء مروره على منصة التتويج بأحد المهرجانات الجديدة في إمارة دبى، حيث انتشر فيديو سقوطه بشكل كبير للغاية بين رواد السوشيال ميديا.