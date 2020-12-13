شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفي يعلن مشاركته في فيلم سينمائي جديد عن مصارعة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد لطفي مشاركته في فيلم سينمائي جديد عن مصارعة المحرفين، ويتم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك لطفي جمهوره عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة له معلقا :"كل الحب والتحية من الامارات الحبيبة بصور هنا فيلم عن مصارعة المحترفين مع المخرج المتميز محمد حارب ونخبه من النجوم الشباب".



محمد لطفي عبر انستجرام

كما يشارك الفنان محمد لطفي في فيلم "العنكبوت" الذى يشارك فى بطولته مع النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وهذا الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يقع السقا طوال أحداث الفيلم فى مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فالسقا طوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.



الفنان محمد لطفي

وفيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد لطفى في موسم رمضان الماضى، مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما كما شارك في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.