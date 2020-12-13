شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تصوير مسلسل "The Witcher" بعد إصابة الممثل هنرى كافيل فى ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف تصوير الموسم الثانى من مسلسل The Witcher بعد إصابة الممثل العالمى هنرى كافيل فى ساقه أثناء تصوير أحد المشاهد، وطلب الأطباء من الممثل أن يحصل على قسط من الراحة بعد الإصابة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعرض نجم The Witcher إلى إصابة فى ساقه خلال تصوير أحد المشاهد فى الموسم الثانى من المسلسل وتقرر تعليق التصوير، وفقا لا أكده مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



هنري كافيل

وقال مصدر:"لقد توقف فجأة وكان من الواضح أنه يعانى من ألم شديد. ولم يتضح ما إذا كان جسم ما قد أصاب ساقه أو أنه نوع من إصابة حدثت فى أوتار الركبة أو العضلات... لم يكن سيئًا بما يكفى أن أحتاج إلى سيارة إسعاف ولكنه أفسد جدول التصوير لأنه لا يستطيع المشى بشكل صحيح".

وفى وقت سابق، أشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أنه تم البدء فى تصوير المسلسل الجديد المشتق من سلسلة الخيال The Witcher، المقرر له بداية مايو المقبل والذى يأتى بعنوان The Witcher: Blood Origin، وسيضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم بجوار النجم العالمى هنرى كافيل، بحسب صحيفة screenrant.

ويأتى هذا القرار تزامنًا مع تصوير كافيل لمشاهد الموسم الثانى من The Witcher، فى منطقة يوركشاير فى إنجلترا، والتى غادرها منذ ايام، قبل الغلق الكلى للمدينة، بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة مجددًا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانتقال للجنوب لمواصلة تصوير الموسم الثانى من مسلسله The Witcher.