زبيدة ثروت.. أصيبت بالسرطان وتزوجت 4 مرات ورفض والدها زواجها من العندليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الرابعة على وفاة الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، فقد رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 2016.

ورغم ابتعاد زبيدة ثروت منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن التمثيل، بعد تقديم مسرحية "عائلة سعيدة جدا" عام 1985، إلا أن أعمالها مازالت حاضرة في أذهان جمهورها:

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن زبيدة ثروت:

- ولدت زبيدة ثروت في محافظة الإسكندرية عام 1940.

- تنتمي للعائلة المالكة حسب تصريحاتها وحرص والدها على إخفاء حقيقة انتماءهم للعائلة المالكة بعد قيام ثورة 1952، فجدتها هي الأميرة زبيدة ابنة السلطان حسين كامل.



- الثورة كانت سببا في خروج والدها على المعاش وعمره 40 عام فقط.

- فازت بجائزة أجمل وجه وعيون في مسابقة مجلة "الجيل".

- دخلت الفن بعد قيام الثورة، كان والدها هو المسئول عن إمضاء كافة العقود بدلا عنها.

- ظهرت لأول مرة على شاشة السينما عام 1956، بدور صغير في فيلم "دليلة"، بطولة شادية وعبدالحليم حافظ

- رفض والدها زواجها من العندليب الأسمر

- تزوجت زبيدة 4 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعى إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي "كبير المطاريد" في مسلسل ذئاب الجبل.

- زبيدة ثروت لها شقيقة توأم تدعى حكمت، التي رفضت العمل في التمثيل رغم العروض التي قدمت لها، من بينها عمل مشترك مع شقيقتها.

- من أشهر أفلامها "يوم من عمري"، "زمان يا حب"، "الحب الضائع"، "لقاء هناك"، "لا شيء يهم"، "أنا وزوجتي والسكرتيرة"، و"شمس لا تغيب".، و"في بيتنا رجل".

- قدمت زبيدة عدة مسرحيات أبرزها :"حماتي والمنديل"، "8 ستات"، "عائلة سعيدة جدا"، "مين يقدر على مريم"، "أنا وهي ومراتي".

- ظهرت في أحد البرامج وأوصت بدفنها بجوار الفنان عبدالحليم حافظ

- أصيبت بمرض السرطان منذ سنوات، وتوفيت عن عمر يناهز 76 عاما