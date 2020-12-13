صاحب "القطيفة الحمراء" الذي رحل بكورونا.. 10 معلومات عن الروائي بهاء عبد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الكاتب والروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان عدد من المثقفين، ناشدوا المسؤولين في جامعة عين شمس واتحاد الكتاب ووزارة الثقافة، لمتابعة الحالة الصحية لبهاء عبد المجيد، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي بوحدة العزل قبل رحيله.

وفي السطور التالية يرصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن بهاء عبد المجيد:-

- حصل على ليسانس الآداب والتربية من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس عام 1989.

- أما في عام 1992 حصل على دبلوم عام في الأدب الإنجليزي واللغويات من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس.

- وفي عام 1993 حصل على دبلوم خاص في الأدب الإنجليزي من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس.

- ونال درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: "موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان" من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس عام 1996.

- حصل على منحة الفولبرايت FULLBRIGHT للولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بسانت مايكل كولودج –فرمونت عام 1995، قبل أن يحصل على بعثة إلى أيرلندا لدراسة الأدب الايرلندي جامعة ترينتي كولوج –دبلن TCD منذ عام 1997 وحتى 1999.

- حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: "تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية" من قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس.

- يعمل مدرسا للأدب الإنجليزي منذ عام 1989 في كلية التربية جامعة عين شمس.

- عمل كأستاذ زائر بجامعة أكسفورد البريطانية.

- بهاء عبد المجيد له العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، ومنها: "البيانو الأسود" و"جبل الزينة" و"ورق الجنة" و"خمارة المعبد" و"النوم مع الغرباء" و"سانت تريزا" و"طقوس الصعود" وغيرها.

- آخر أعماله رواية "القطيفة الحمراء" الصادرة عن مكتبة الشروق عام 2019.