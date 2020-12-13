جمال الحريم دراما مبشرة من أول حلقة.. وامتياز لوجه القمر دينا فؤاد والنجمة نور

المسلسل يخطف عقل الجمهور ويحمل روح الإثارة والتشويق .. وعنصر المفاجأة يظهر بقوة

حيرة أبطال العمل فى معرفة حقيقة العالم الآخر يضفى على الدراما جو من الغموض والترقب

حالة من التشويق والإثارة صاحبت الحلقة الأولى من مسلسل "جمال الحريم" والتى تم عنوانتها تحت اسم "المكتوب" بجوار اسم المسلسل، واستعرضت الحلقة حياة الأبطال على رأسهم وجه القمر دينا فؤاد، والنجمة اللبنانية نور، والنجم خالد سليم، وكشفت طبيعة عمل كل منهم، مع استعراض الروتين اليومى والحياتى لهم.



بدأت أحداث المسلسل فى آخر يوم من شهر رمضان الكريم، بالقاء الضوء على الجو العائلى، والارتباط الأسرى، والأجواء الروحانية التى تتخل هذا الشهر، خاصة مع زيارة الاماكن الأثرية ولكن هذه الأماكن لم تبعث بالراحة في قلب "نور" التى تعمل مذيعة وذهبت لتصوير إحدى حلقات برنامجها هناك، حيث ظهرت من ورائها أفعى غريبة تحركت نحوها ثم اختفت بدون أثر قبل أن تراها نور، تزامن ذلك ظهور أحلام غريبة ومتكررة في مكان وزمان قديم، ومشهد قتل ونواح وهمهمات غير مفهومة لحلقة تشبه حلقات الذكر، وتعاني "نور" مما تشاهده من كوابيس متكررة وأفعال مخيفة تحيط بها، ويزيد الغموض بتكرار جملة "المكتوب ع الجبين لازم تشوفه العين"، والتي ذكرها لها احدى الشخصيات التى قابلتها لكن بصورة غامضة ومريبة وثم كررتها لها شقيقتها فريدة الحامل فى الشهور الأخيرة والتى أكدت لها أنها ستعيش قصة غريبة وأن الأحلام هي مجرد البداية وانها داخلة علي شىء خطر لكن المكتوب ع الجبين لازم تعيشه بمفردها ما زاد من

خوف وهلع "نور" طوال أحداث الحلقة الأولى.



وتوضح أحداث الحلقة الأولى أن نور غير مقتنعة بأى شي غير منطقى يحدث من حولها، وتفسر رؤيتها للاحلام علي انها توتر وضغط نفسى يظهر في عقلها الباطن ولكن يظهر "إياد" حازم سمير، ليؤكد لها ان الانسان عبارة عن جسد وروح وثنايا الروح عميقة وغامضة وما تشعر به الروح لا يمكن تفسيره بالمنطق، كما يحاول اقناعها بالدفاع عن هدم بيت أثرى ثقافي فى نزلة السمان، وهي تؤكد أنها ليست طرف فى أي نزاعات وكأن المخرجة منال الصيفى أرادت أن تظهر شخصية "نور" المسالمة والتى لا تسعى لأي مغامرة وأن ما يحدث لها فرض عليها من القدر.



نور ليست الوحيدة التى تشعر بالغرابة فى الأشياء المخيفة التى تظهر لها، حيث سلطت الحلقة الضوء بشكل كبير علي دور "حنان" الذى تلعبه وجه القمر دينا فؤاد وتعمل "مدربة جيم" وهى صديقة "نور" وتري رؤى غريبة لجن عاشق لها ولكنها عكس نور تعترف برؤيتها لأشياء غريبة وتستعين بشيخ للتخلص منها، وكشفت الحلقة أنه رجل يدعي التقوى ويتغلها لجنى أموال كثيرة بهدف تخلصها من الجن، وأدت وجه القمر الدور ببراعة شديدة حيث جسدت بحرص وتمكن دور الفتاة المضطربة والخائفة والمتحيرة نتيجة رؤيتها لجن عاشق ولديه قبيلة من المساعدين كلما تتخلص من

أحدهم يبدأ الثاني بمضايقتها كما اقنعها الرجل الذى استعانت به ولكن بسبب رؤيتها لهذه الرؤي بصورة عشوائية ومفاجئة فأنها تصرخ وتترك أي شئ تقوم به سواء كان عملها بالجيم أو الاكل مع العائلة، وصارحت "حنان" دينا فؤاد، لـ "نور" عن رؤيتها وحاولت نور اقناعها بالمنطق أن هذه الاشياء ليست حقيقة ولكن حنان تتغلب علي نور وتدخل في قلبها الشك بأن ما تراه حقيقة وتقص عليها مشكلتها فى تدبير مبلغ كبير للشيخ الذي تتابع معه تطورات حالتها، وبرعت دينا فؤاد فى تقمص الشخصية بمستوى عال من الحرفية والدقة، وبدا ذلك فى جميع مشاهد الحلقة التى ظهرت بها.



وخلال الأحداث ظهر النجم خالد سليم وكأنه مخرج برنامج "نور" تبعا للأحداث، وايهاب فهمى الذى يقوم بدور شيخ وينظم حضرة وحلقات للذكر يحضرها خالد سليم وصديقه أمير شاهين، وتنتهى الحلقة الأولى بأول صدمة حقيقية فى حياة نور وهى وفاة شقيقتها فريدة بعد انجابها طفل، وهى التى كانت قد حذرتها من صعوبات ستواجهها نور وأيضا قامت باخفاء ورقة داخل دولابها سيكون لها تأثير فى الحلقات القادمة، ويبدو أن العمل خطف عقل المشاهدين من أول حلقة حيث انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالتعبير عن رأيهم فى أحداث الحلقة الأولى والتى جاءت فى صالح العمل.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.