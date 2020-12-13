إبنة بيونسي تدخل التاريخ كواحدة من أصغر المرشحين لجائزة الغرامي

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"الخليج 365" من بيروت: دخلت "بلو آيفي" إبنة بيونسي وجاي زي البالغة من العمر 8 سنوات، التاريخ كواحدة من أصغر المرشحين لجائزة غرامي عن أغنية "Brown Skin Girl".

تتنافس بلو آيفي، مع فيلم Drake's Life is Good و Anderson و Paak و Lockdown و Harry Styles و Adore You و Woodkid's Goliath.

والجدير بالذكر أنها أكبر بسنة واحدة فقط من أصغر مكرمة غرامي على الإطلاق، ليا بيسال، التي فازت مجموعتها The Peasall Sisters بجائزة ألبوم العام، موسيقى تصويرية في عام 2001.

تحتفل "بلو آيفي" إبنة بيونسي وجاي زي بعيد ميلادها التاسع في يناير، وقد أنجزت هذه الفتاة الصغير الكثير بالفعل في حياتها. فبجانب كونها من أصغر الأشخاص الذين تم ترشيحهم لجائزة جرامي. فقد فازت في وقت سابق من هذا العام ، بجائزة NAACP عن دورها في الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم The Lion King: The Gift في خريف عام 2019 ، وفازت أيضًا بجائزة كتابة الأغاني في حفل توزيع جوائز BET Soul Train.

وقال مصدر لـ مجلة People في يوليو الماضي: "إنها حيوية جدًا وذات طاقة عالية وتعرف ما تريده." خاصة بعد ولادة التوأم "سير و رومي"، حيث حرصت بيونسي على أن تتمكن Blue من القيام بدورها الجديد كأخت كبيرة. كما أنها تسمح لها بالذهاب إلى جلسات تصوير الفيديو وعروض الجوائز وتسجيل الموسيقى. لديهم رباط خاص جدا! "

بلو آيفي ، التي ستحتفل بعيد ميلادها التاسع في 7 يناير ، قبل 24 يومًا من أن تصبح فائزة بجائزة جرامي ، جعلت عائلتها فخورة جدًا بعد كل الجوائز التي حصلت عليها لدورها في هذه الأغنية.

وفي منشور على الإنستغرام عبرت جدتها تينا نويلز عن فخرها بحفيدتها قائلة: "تهانينا لـ BLUE IVY على جائزة NAACP الليلة الماضية لغنائها وكتابتها لأغنية " Brown Skin Girl "من ألبوم The Gift. أصغر فنانة تفوز بجائزة كبرى جدتك فخورة جدًا بك",

وأضافت: "أنت تعطين صوتًا لكل الفتيات الصغيرات السوداوات الجميلات".