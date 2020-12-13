يسرا اللوزي ترد على منتقدي صورة حملها العارية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: ردت الفنانة يسرا اللوزي، أمس السبت، على الضجة التي أحدثتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على الإنستغرام تظهر فيها وهي عارية البطن خلال حملها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن الغرض من تلك الصور هو "فني" في المقام الأول، وتوثيق حملها الثاني، خاصة أنها لم تفعل ذلك في حملها الأول، كما أنها رغبت في أن تكون صورها بمثابة لوحة فنية قديمة مثل صور الماضي.

ولفتت يسرا اللوزي إلى أنها وضعت مع صورها عبر حسابها على "الإنستغرام" رابط لمقال مجلة "فوج عربية"، والذي تتحدث فيه عن تجربة الأمومة بالنسبة لها، ولكن لم يهتم أحد من المهاجمين لها بقراءته لفهم وجهة نظرها من تلك الصور.

وأكدت يسرا اللوزي للبرنامج أنها لن تتغير من أجل أحد، لأن لديها معتقداتها الخاصة، خاصة وأن هناك متابعين لها على الجانب الآخر أعجبوا بصور حملها ورحبوا بها.

وأوضحت أن من يتابع حسابها على "الإنستغرام" سيلحظ أنها تحاول دائما أن تكون على طبيعتها دون استخدام أي "فلاتر" لتجميل ملامحها، وأن تظهر أمام معجبيها بكل جوانب شخصيتها، سواء يسرا الفنانة أو الإنسانة.

وانتقدت اللوزي "السوشيال ميديا" في أنها أصبحت مليئة بالكذب، وأن الناس أصبحوا يعتمدون على الزيف من أجل الظهور بأبهى صورة، وأنهم اعتادوا على توجيه الانتقادات ومهاجمة بعضهم البعض.

وأشارت الممثلة المصرية إلى أنها صورت خلال فترة حملها الثاني فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وكذلك مسلسل "طاقة حب".