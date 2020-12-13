شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى وملحم زين يحييان حفلا غنائيا بلبنان فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم اللبنانى عاصى الحلاني للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر الجارى ، في أحد الفنادق الكبرى بلبنان، ويقدم عاصى خلال الحفل عدد كبيرمن أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير".

وأحيا مؤخرا النجم اللبنانى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا من أقوى حفلات هذا العام على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29، المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، والتى تفاعل معها جميع الحاضرين منها "بحبك وبغار" و"ست الستات يا مصرية" ويا طير" "وأنى مارق مريت" و"قولى جاى أنا بعيد"، و"خليك بقلبي" و"الهوا طاير طاير" وقدم عدد من أغانى العندليب عبد الحليم حافظ منها "سواح" و"ميل وحدف منديله" و"ابتدى المشوار" واختتم الحفل بأغنية "أحلف بسماها".

وشارك الوليد نجل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مع والده فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية وقدما سويا أغنية "من هون نحن يا بشر" و"طيور بالعالى" وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تفاعل معه الجميع بالهتاف والتصفيق، وقام بتقبيل يد والده.