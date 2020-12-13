شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الاسود" يضيف 81 ألف جنيه لحصيلة ايراداته فى شباك تذاكر أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "الصندوق الاسود" للنجمة منى زكى إيرادات فى شباك التذاكر يوم أمس السبت، وصلت إلى 81 ألف جنيه، ليستمر الفيلم فى صدارة الايرادات اليومية منذ طرحه 28 أكتوبر الماضى، تخطى 7 مليون جنيه بعد شهر ونصف من عرضه حتى الآن، وهو الفيلم الذى يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى فيلمز وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.

ويعرض حالياً فى دور العرض إلى جانب "الصندوق الأسود" أفلام "خان تيولا" بطولة نضال الشافعى ووفاء عامر، و"عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت، و"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، و"زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى وعبير صبرى ومنة فضالى، و"توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، و"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة.